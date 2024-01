Tios são presos suspeitos de estupro de vulnerável contra sobrinhas em Sobral

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

De acordo com as investigações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, os homens são tios das vítimas — atualmente com 13 e 17 anos — e se aproveitavam da proximidade para cometer o crime. Uma das adolescentes foi violentada dos 7 aos 11 anos de idade, conforme a investigação policial.

Três homens, com idades entre 49 e 56 anos, foram presos nessa quinta-feira, 18, no município de Sobral , suspeitos de estupro de vulnerável contra as próprias sobrinhas .

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará prendeu os suspeitos no município. Após as capturas, os homens foram conduzidos à DDM, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada para preservar as identificações das vítimas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral: (88) 3677 4282