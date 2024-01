Centro Histórico de Sobral passa por requalificação e internalização da rede elétrica

“A troca de postes e a retirada de fios no Centro Histórico estão a todo vapor. Olhem só a diferença na paisagem ali na rua da Câmara Municipal. Essa é a última etapa do processo todo. Sobral ainda mais linda”, publicou em suas redes sociais.

De acordo com o prefeito Ivo Gomes, a mudança tem o intuito de trazer melhorias estruturais significativas, modificando assim, o paisagismo da cidade e valorizando as construções históricas.

A iluminação do Centro Histórico de Sobral , na região norte, está passando pelo processo de requalificação e internalização. A obra consiste em substituir a iluminação instalada no local por luminárias ornamentais com luz de LED.

Leia mais Conjunto habitacional: governo entrega em Sobral 57 casas populares

Sobre o assunto Conjunto habitacional: governo entrega em Sobral 57 casas populares

O projeto em andamento visa a modernização da infraestrutura da cidade por meio da diminuição da poluição visual e melhorando a funcionalidade do sistema elétrico. O investimento é de aproximadamente R$ 18 milhões para atender uma área de internalização de quase 200 mil m² com 6,7 km de vias sem instalações aéreas.

O secretário de infraestrutura, David Bastos, conta que a ideia da internalização da rede elétrica veio durante a requalificação do Centro Histórico, que já acontece há dez anos. “Uma obra predominantemente para fins estéticos, já que libera a vista dos imóveis históricos que a grande junção de cabos e fios não possibilita”, contou. Ele pontuou ainda que até o fim de março, a primeira etapa da internalização dos fios será concluída e a segunda etapa deve ser iniciada ainda neste ano.

Além da requalificação e da diminuição da poluição visual no local, os postes de concreto estão sendo substituídos por postes metálicos com luminárias ornamentais, destacando a área do local com cores quentes e vivas.