Sobral tem chuva de 102 mm; precipitações são registradas em 83 cidades

Região do Sertão Central e Inhamuns teve maior número de cidades com chuva

Das 7 horas dessa sexta-feira, 12, às 7 horas deste sábado, 13, 83 cidades do Ceará registraram chuvas. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Sobral, na região Norte, foi a cidade com a maior chuva do período, com 102 milímetros (mm). Além disso, Fortaleza registrou chuvas ao longo deste sábado.

Meruoca (63,8 mm), Massapê (63,1 mm) e Groaíras (57,2 mm) também estão entre os municípios com maior quantidade de chuva nessas 24h. As informações preliminares apontam que a região do estado com maior número de cidades com chuva foi Sertão Central e Inhamuns, com 22.