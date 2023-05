Correios comercializam itens usados no Ceará; saiba quais são os produtos

Itens como bicicletas, computadores e impressoras serão vendidos pelos Correios no Ceará. Os produtos serão comercializados apenas por lotes

Quase 4 mil itens considerados inservíveis para a atividade dos Correios serão vendidos neste mês de maio. Entre os itens estão bicicletas, condicionadores de ar, cadeiras, computadores e impressoras.



Os bens serão comercializados apenas em lotes. A quem interessar, é possível visualizar as condições dos produtos na unidade dos Correios em Fortaleza, entre os dias 22 e 25 de maio, das 8h às 12 horas e das 13h às 16 horas.



Os lotes serão vendidos de acordo com a liberação da licitação a quem apresentar a melhor proposta. As propostas devem ser entregues entre 22 e 25 de maio e a abertura ocorrerá no dia 26, às 9 horas.

Para o envio de propostas, os interessados podem optar por:



- Enviar um e-mail para [email protected], após a digitalização;

- Comparecer pessoalmente à Seção de Bens Móveis nos correios do Ceará, localizada na Avenida Almirante Tamandaré, 75 - Praia de Iracema.

- Ou enviar por correspondência para o endereço da Seção de Bens Móveis



O modelo de proposta para preenchimento e mais informações podem ser demandados pelo número de telefone (85) 3219-3154 ou pelo e-mail citado acima.