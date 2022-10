Tragédia em escola de Sobral: tiro que matou e feriu estudantes foi acidental

12:06 | Out. 27, 2022

Um único tiro, disparado de dentro de uma mochila, foi responsável por matar um adolescente e ferir outros dois em uma escola de Sobral, no dia 5 de outubro. A conclusão é da perícia feita Polícia Civil, que afirmou que os jovens atingidos estavam sentados na mesma fileira de carteiras. Ainda conforme as investigações, o estudante que levou a arma estaria se protegendo de bullying, mas os colegas atingidos não seriam os autores da prática.

As investigações foram concluídas na terça-feira, 22, após 27 pessoas serem ouvidas e mais de 30 depoimentos serem dados. Conforme a Polícia, o adolescente levou uma pistola para sala de aula e, assumindo o risco da produção do resultado, efetuou um disparo não intencional que atingiu três colegas na sala de aula.

O delegado de polícia Márcio Gutiérrez explicou que o disparo, não intencional da arma de fogo, aconteceu no manuseio da mochila. “Mesmo que o adolescente tenha tirado o carregador da pistola, através do manuseio da mochila, a arma disparou porque havia munição dentro da câmara. O jovem não tinha habilidade e nem poderia de forma alguma estar com aquele armamento”, explicou.



“O adolescente morto foi o último a ser atingido pelo tiro. A bala percorreu um caminho que passou pelas três vítimas. Um foi atingido de raspão, outro foi baleado de forma mais contundente e o terceiro foi fatal. O jovem atingido estava em pé, outro posicionado em cima da cadeira e o último estava sentado", detalha.

O responsável pela investigação do caso relata que o adolescente já havia contado para colegas que possuía uma arma de fogo, meses antes do ocorrido. Foi descoberto também que o adolescente teria consumido conteúdos na internet para tentar aprender a fazer o uso do armamento.

O responsável pelo tiro foi autuado no ato infracional análogo a homicídio doloso e tentativa de homicídio. Com a conclusão do procedimento policial, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Paralelo às investigações do caso, a Polícia Civil instaurou outro inquérito policial para esclarecer como o adolescente teve acesso à pistola utilizada no crime, uma arma legalmente adquirida por um Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC).

O proprietário da arma foi preso temporariamente no último dia 19. O homem é investigado pela prática de comércio ilegal de arma de fogo. "O CAC estava tentando há alguns meses se desfazer daquela arma de fogo por meios ilegais. Uma das linhas de investigação é que ele teria vendido a arma de fogo de forma clandestina", finaliza.

