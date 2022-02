Internada por 41 dias, gestante ganha ensaio fotográfico na Santa Casa de Sobral

Natural de Tianguá, a 333 km de Fortaleza, Layanne Maria soube do risco da gravidez com 31 semanas de gestação

Após ser diagnosticada com placenta prévia total - quando a placenta cobre totalmente a saída do útero e torna a gestação de risco -, a gestante Layanne Maria, 21, ficou internada por 41 dias na Santa Casa de Sobral até o nascimento do filho e teve que realizar o sonho do ensaio fotográfico nas dependências do hospital. Com a companhia do marido Francisco Bruno, 26, e o apoio dos profissionais de saúde do hospital, o desejo foi concretizado na área externa do local.

Durante a internação, Layanne comentou com um dos profissionais do hospital que tinha o sonho de fazer o ensaio porque é o primeiro filho. A partir daí, funcionários da Santa Casa se mobilizaram para viabilizar as fotos. “Eu tinha comentado com um profissional que queria fazer o ensaio. Ele pegou, deu os 'pulos' dele, perguntou à coordenadora do hospital. Falaram comigo, disseram que tinham um fotógrafo no hospital e perguntaram se eu queria. Eu quis, o importante era fazer as fotos”, afirma Layanne Maria.

O filho de Layanne nasceu no dia 29 de dezembro de 2021, e a mãe teve alta hospitalar no dia 31. “Foi bem difícil no início porque eu não estava preparado para saber do problema. Com o decorrer dos dias consegui entender o que estava acontecendo. Mas com todo o apoio dos profissionais, me dando forças, [falando] que eu ia conseguir, foi um pouco mais fácil”, explica Layanne.

Juntos no relacionamento há quatro anos, Layanne diz que o sonho dela e do marido sempre foi ter filhos. “Em abril de 2021 eu descobri que estava grávida. Minha gravidez teve alguns problemas, que já eram da placenta prévia, mas ninguém tinha descoberto. Com 31 semanas eu descobri e tive que ficar internada até ele nascer”, disse ao O POVO.



O sentimento do casal é de gratidão pelo suporte oferecido no hospital. "É felicidade, agradecemos pela ajuda. Apesar de ter sido exaustivo, só do neném estar bem, já foi bom", completa Francisco Bruno.

