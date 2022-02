Padastro é preso suspeito de espancar enteado de 3 anos até a morte em Taquari

Nesta sexta-feira, 4, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado pela suspeita de espancar o enteado de 3 anos até a morte. O crime teria sido cometido na quinta-feira, 3, em Taquari, a cerca de 100 km de Porto Alegre. De acordo com informações do G1 Rio Grande do Sul, a Polícia Civil informou que a mãe da criança estava trabalhando quando tudo aconteceu.

A investigação aponta que, após o enteado chorar muito, fez cocô e xixi. Por conta disso, o suspeito teria começado a agredir a criança com socos na cabeça, no abdômen, além de tê-lo jogado no chão, segundo informações do delegado Augusto Cavalheiro Neto. O pedido de prisão presentiva foi apresentado ao Judiciário pela Polícia Civil no final da manhã desta sexta-feira, 4.

O suspeito prestou depoimento e, segundo o delegado, confessou o crime, alegando que estava arrependido. A mãe da criança, de 26 anos, voltou do trabalho no início dessa quinta-feira, 3, e encontrou o filho deitado e com sinais de agressão. Ela levou a criança já sem vida ao Hospital São José, contando com a ajuda de uma vizinho.

Ao chegar no hospital, o médico de plantão suspeitou das lesões no corpo da criança e acionou a Polícia. A mãe, o suspeito e o vizinho foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado, localizada a 50 km de Taquari, onde prestaram depoimento durante a noite de quinta-feira, 3, e a madrugada desta sexta, 4.

