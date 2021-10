Outubro Rosa: especialistas realizam live gratuita sobre autocuidado feminino

Especialistas em saúde da mulher realizam nesta quinta-feira, 21, às 19 horas, uma live gratuita com dicas e informações para o autocuidado. A iniciativa é do Emílio Ribas Medicina Diagnóstica, em alusão à campanha Outubro Rosa. Interessados podem se inscrever por meio do site do laboratório.

As palestrantes Eveline Studart, ginecologista, e Neyliane Onofre, psicóloga, abordarão temas como avaliação das mamas, prevenção, desmistificação do que pode desencadear um câncer, além de indicações e cuidados gerais.

Serviço

“Autocuidado: um caminho para sua melhor versão”

Quando: Quinta-feira, 21

Inscrições: www.emilioribas.com.br/eventos/live-autocuidado-um-caminho-para-sua-melhor-versao/

Horário: 19 horas

