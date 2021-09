Ceará doa Hospital Doutor Estevam para Prefeitura de Sobral

Com a medida, a unidade se tornará o primeiro hospital público do município. O equipamento está passando por reformas e terá uma sala de tomografia, para realização de diagnósticos por imagem

O Governo do Ceará vai doar o Hospital Doutor Estevam para a Prefeitura de Sobral. A informação foi publicada nas redes sociais pelo prefeito Ivo Gomes (PDT) e confirmada pela assessoria de imprensa da Casa Civil do Executivo estadual. O recebimento do documento aconteceu durante audiência nesta segunda-feira, 13, com o assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil do Ceará, Nelson Martins.

Em março de 2020, o poder municipal de Sobral assumiu a direção da unidade, visando aumentar a capacidade e qualificar a atuação do equipamento. A intervenção aconteceu no contexto do início da pandemia do novo coronavírus no Ceará e o objetivo também era reformar alguns leitos, preparando-os para receber pessoas infectadas com o vírus.

O hospital está passando por reforma e terá uma sala de tomografia, para realização de diagnósticos por imagem. A unidade ainda passa por melhorias no refeitório e instalação de uma rede de oxigênio para suprir a demanda hospitalar. Conforme a Prefeitura, a expectativa é que “brevemente” sejam ampliados os setores de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade e centro cirúrgico.

Com a medida, a unidade se tornará o primeiro hospital público do município e realizará cirurgias de baixa e média complexidade. “Grande dia para a saúde pública de Sobral! Nossa comunidade agradece ao governador por essa conquista e a seu braço direito, Nelson Martins, pelo fundamental apoio”, disse o prefeito em suas redes sociais.

Total de 737 sobralenses morreram e 27,5 mil foram infectados em decorrência da Covid-19, de acordo com dados consolidados às 18h57min desta quarta-feira pelo IntegraSUS, plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Em relação aos leitos, o município conta com 34,4% de ocupação das UTIs e 31,25% das enfermarias. O hospital doado para a prefeitura não conta com leitos ativos contra o coronavírus, conforme o sistema.



