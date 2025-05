Cearense de 29 anos é encontrado morto dentro de porta-malas na Bahia

O corpo de Thiago Foloni Silva, de 29 anos, natural do município de São Benedito , a 318,34 km de Fortaleza, foi encontrado no último domingo, 11, dentro do porta-malas de um carro em Barreiras , no oeste da Bahia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o corpo foi localizado em um veículo estacionado na rua Beija-Flor. Aparentemente, não havia marcas de agressão na vítima. As autoridades emitiram as guias necessárias para realização de perícia técnica, e os laudos devem esclarecer as circunstâncias da morte.

Vídeo mostra Thiago entrando no porta-malas

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais mostram Thiago caminhando por um hotel momentos antes de, de forma repentina, entrar no porta-malas de um carro em movimento. A gravação é uma das peças analisadas pelos investigadores.

O proprietário do automóvel afirmou à polícia que desconhece a vítima e alegou não saber como o corpo foi parar no porta-malas. Segundo seu relato, ele havia deixado o carro em uma concessionária no sábado, 10, para tentativa de venda.

Como a negociação não foi concluída, buscou o veículo no dia seguinte. Somente ao estacionar em frente à própria residência e fazer uma inspeção no automóvel é que encontrou o corpo.