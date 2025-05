Governador da BA é alvo de pedido de impeachment após sugerir levar bolsonaristas 'para a vala'

Um pedido de impeachment do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi enviado à Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na terça-feira, 6. O chefe do Executivo estadual sugeriu em evento, na última sexta-feira, 2, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus eleitores poderiam ser todos levados "para a vala".

"A declaração do governador, ao incitar a eliminação de cidadãos com base em suas escolhas políticas, afronta diretamente a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, princípios basilares do ordenamento estadual", diz trecho do pedido. O requerimento ainda afirma que a intimidação de eleitores se trata de um "ataque à cidadania e à soberania popular".

"A retórica empregada, que desumaniza milhões de cidadãos e ameaça a convivência democrática, é incompatível com a dignidade, a honra e o decoro exigidos do chefe do Executivo estadual", complementa o texto.

A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Ivana Bastos (PSD), afirmou que agora deve esperar a análise do órgão. A deputado afirmou que reconhece que Jerônimo Rodrigues "se excedeu" em declaração, mas que fala foi também "mal interpretada".

"Ele se desculpou. Ele se excedeu. Foi uma fala que foi mal interpretada. Todo mundo sabe que o governador Jerônimo é católico. Ele é um homem religioso. Jamais seria essa a sua intenção", disse Ivana, complementando que não teve acesso ao requerimento.