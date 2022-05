Plantas de maconha são apreendidas em São Benedito em meio a cultura de feijão

Total de 13 plantas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar neste sábado, na zona rural de São Benedito, município localizado a 332,4 km de Fortaleza. Um homem de 35 anos foi conduzido à delegacia e ouvido na condição de testemunha.

A ação aconteceu durante um policiamento na localidade do Sítio Santa Tereza, quando os agentes identificaram as plantas usadas para produzir o entorpecente em meio a uma plantação de feijão. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Tianguá.



Your browser does not support the video tag.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Novo produto à base de cannabis é liberado no Brasil pela Anvisa

Polícia suíça apreende 500 quilos de cocaína vindos do Brasil em fábrica da Nespresso

Tags