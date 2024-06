Homem é condenado a mais de 13 anos de prisão por homicídio em Santana do Acaraú

Crédito: Divulgação/Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

O réu, identificado como Antônio Filho de Maria, foi condenado a 13 anos, 2 meses e 15 dias de prisão pelo homicídio de um homem registrado no município de Santana do Acaraú, localizado a 242,2 quilômetros de Fortaleza. O julgamento ocorreu nessa terça-feira, 18, e a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o caso aconteceu na madrugada do dia 30 de maio de 2022, quando a vítima e o primo estavam voltando para casa após uma partida de futebol. Os dois foram surpreendidos pelo acusado, conhecido da dupla, que exigiu ser levado a uma festa.