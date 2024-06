Homem é condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato de criador de animais em Maranguape

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o servente de pedreiro era usuário de drogas e conhecido na região por realizar pequenos furtos. Dias após o assassinato do criador de animais, Cícero da Silva Lemos foi preso em flagrante.

O servente de pedreiro Cícero da Silva Lemos foi condenado, nessa segunda-feira, 17, a 12 anos de prisão pela morte de um criador de animais em Maranguape . O caso aconteceu em outubro de 2023, quando a vítima foi assassinada a tiros no distrito de Amanari, de acordo com o relatório da polícia.

Diferentes testemunhas afirmaram à Polícia que o servente de pedreiro teria sido o autor do crime e confessado para outras pessoas.

Com a ajuda de pescadores locais, os policiais localizaram o homem, que estava escondido em uma área de difícil acesso em uma das ilhas do Açude do Amanari.

O filho da vítima afirmou, em depoimento, que o pai recebeu um valor da venda de uma vaca e que o roubo do dinheiro teria sido a motivação do crime, pois a carteira do criador de animais e o valor recebido não foram encontrados.