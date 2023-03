Três espingardas foram apreendidas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em operação de combate a pesca ilegal neste domingo, 19. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), as armas encontradas na localidade de Mutambeiras, em Santana do Acaraú, a 242km de Fortaleza, foram encaminhadas a uma unidade da Polícia Civil do Ceará.

Ao fim da tarde desse domingo, agentes do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente da PMCE, foram acionados para investigar uma ocorrência de pesca ilegal em um riacho na localidade de Mutambeiras. As apurações apontaram que pescadores invadiram o local e montaram acampamento. Os suspeitos eram vistos com frequência saindo de lá com sacos de peixe por quem transitava pelo local.

Os policiais foram até o local e lá encontraram uma barraca, cinzas de uma fogueira, equipamentos que facilitavam a permanência dos suspeitos no acampamento durante a noite, além de três espingardas. As armas de fogo foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil. O caso foi repassado para a Delegacia Municipal de Santana do Acaraú.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Santana do Acaraú: (88) 3644-1565