CE: adolescente é morta e enterrada em cova rasa no Interior

Corpo da vítima foi encontrado em uma uma propriedade agrícola; dois suspeitos foram presos em flagrante no mesmo dia do crime O

Uma adolescente de 17 anos foi morta e enterrada em uma cova rasa no município de Santa Quitéria, distante 229,2 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 28. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois suspeitos foram presos em flagrante no mesmo dia do crime.

O corpo da vítima foi encontrado em uma uma propriedade agrícola. De acordo com informações que constam no auto de prisão, ela estava enterrada em uma cova rasa.