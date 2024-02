Medicamentos enterrados são encontrados durante obra em hospital de Salitre

Durante as obras de ampliação do Hospital de Pequeno Porte São Francisco, em Salitre, no Cariri, centenas de medicamentos vencidos foram encontrados soterrados. A secretária da Saúde do município, Georgia de Souza, acionou a vigilância sanitária e a polícia civil para investigar o caso.

“Hoje o solo do hospital é comprometido por isso, porque a gente não sabe o que tem, quais medicamentos estão soterrados”, afirmou em entrevista ao blog Amaury Alencar. O achado pode atrasar a obra da unidade de saúde.