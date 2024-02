Prefeito de Salitre é alvo de operação por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro

A Operação “ Aves de Rapina ”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nesta quinta-feira, 1º, com o apoio da Polícia Civil, teve como alvos o prefeito de Salitre, Dodo de Neoclides (Pros), o chefe de gabinete, a ex-secretária da Administração, o secretário de Educação e a ex-tesoureira da cidade. Eles são acusados, dentre outros crimes, por corrupção e lavagem de dinheiro.

Leia nota completa

"Sobre a operação do Ministério Público estadual ocorrida hoje (01/02/2024), para cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura de Salitre e em endereços de gestores municipais e empresários, esclarecemos que se trata de investigação que apura possíveis irregularidades envolvendo empresas que prestam serviços em diversos municípios do Estado do Ceará, inclusive ao município Salitre, as quais já eram alvos de operações que tinham por objeto contratos firmados noutros municípios cearenses.

O prefeito Dodó de Neoclides, bem como toda administração municipal, cooperou com os órgãos investigativos, disponibilizando todos os documentos referentes aos contratos entre o município de Salitre e empresas investigadas.

Informamos que não houve afastamento de nenhum gestor municipal e nem suspensão de nenhum contrato do município de Salitre.