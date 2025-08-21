Idoso é atacado por enxame de abelhas em Russas

A vítima foi resgatada por um policial militar que estava de folga e praticava corrida na região

Um idoso foi atacado por um enxame de abelhas, no distrito de Flores, zona rural de Russas , no Ceará . O homem trabalhava no corte de carnaúbas quando os insetos passaram a picá-lo repetidamente, deixando-o em estado de desorientação.

No momento do ataque, um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que estava de folga e praticava corrida nas proximidades, percebeu uma movimentação fora do comum e decidiu verificar o que acontecia. Ao se aproximar, encontrou o idoso à beira de um açude, já debilitado, tentando se proteger das picadas das abelhas.

A vítima foi levada ao hospital e passa bem

Diante da gravidade, o policial interveio rapidamente, afastou os insetos e conseguiu retirar a vítima do local. Como o idoso apresentava sinais de convulsão e dificuldade para respirar, o militar optou por não esperar a chegada de socorro especializado e o conduziu em carro particular até um hospital em Limoeiro do Norte.

No hospital, o homem recebeu atendimento de urgência, conseguiu se recuperar do quadro inicial e permaneceu sob observação, acompanhado por familiares. Após estabilização, os profissionais de saúde informaram que ele não corria mais risco.



Recomendações de especialistas



Segundo o tenente-coronel Landim, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento, a primeira atitude diante de um enxame é fugir imediatamente, correndo em zigue-zague e sem fazer barulho, até se afastar completamente da colmeia.