Idoso é atacado por enxame de abelhas em Russas

A vítima foi resgatada por um policial militar que estava de folga e praticava corrida na região
Um idoso foi atacado por um enxame de abelhas, no distrito de Flores, zona rural de Russas, no Ceará. O homem trabalhava no corte de carnaúbas quando os insetos passaram a picá-lo repetidamente, deixando-o em estado de desorientação.

No momento do ataque, um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que estava de folga e praticava corrida nas proximidades, percebeu uma movimentação fora do comum e decidiu verificar o que acontecia. Ao se aproximar, encontrou o idoso à beira de um açude, já debilitado, tentando se proteger das picadas das abelhas.

A vítima foi levada ao hospital e passa bem

Diante da gravidade, o policial interveio rapidamente, afastou os insetos e conseguiu retirar a vítima do local. Como o idoso apresentava sinais de convulsão e dificuldade para respirar, o militar optou por não esperar a chegada de socorro especializado e o conduziu em carro particular até um hospital em Limoeiro do Norte.

No hospital, o homem recebeu atendimento de urgência, conseguiu se recuperar do quadro inicial e permaneceu sob observação, acompanhado por familiares. Após estabilização, os profissionais de saúde informaram que ele não corria mais risco.

Recomendações de especialistas

Segundo o tenente-coronel Landim, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento, a primeira atitude diante de um enxame é fugir imediatamente, correndo em zigue-zague e sem fazer barulho, até se afastar completamente da colmeia.

Após o ataque, é indicado aplicar gelo nas regiões afetadas para reduzir inchaço e dor. Também é essencial procurar atendimento médico o quanto antes, principalmente quando surgem sintomas como falta de ar, queda de pressão, tontura ou manchas avermelhadas pelo corpo. Já pessoas alérgicas devem redobrar os cuidados.

