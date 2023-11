Homem mata a companheira e em seguida tira a própria vida em Russas

Ação violenta aconteceu dentro de um imóvel situado na região; vítima morreu após ser golpeada com um objeto perfurocortante

Em seguida, o autor do crime foi até uma rua e tirou a própria vida. O homem tinha 54 anos.

De acordo com pasta, a ação violenta aconteceu dentro de um imóvel. Na ocasião, o companheiro da vítima usou um objeto perfurocortante para golpeá-la. A mulher não resistiu e morreu.

Uma mulher de 47 anos foi morta pelo companheiro nessa segunda-feira, 30, no município de Russas , distante 171,1 km de Fortaleza. Logo após cometer o crime, o homem tirou a própria vida em via pública. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em nota, a SSPDS informou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a "ocorrência de feminicídio seguido de suicídio".

Também esteve no local a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O caso está a cargo da Delegacia Regional de Russas.