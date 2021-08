Suspeito conhecido como "Mata Rindo" é preso em Russas

Um homem conhecido como “Mata Rindo”, suspeito de integrar um grupo criminoso em Russas, a 171 quilômetros de Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, 23. Com Luidy Ramielly Lourenço Lima, 31, as forças de segurança apreenderam uma espingarda, drogas e uma balança de precisão. Ele foi encontrado em um sítio, no distrito de Riacho do Barro, no município.

Segundo a Polícia, as investigações da Delegacia Regional de Russas tinham o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva em aberto contra Luidy por tráfico de drogas. Ele tem ainda passagens na Polícia por ameaça, dano, receptação, crimes de trânsito e posse de drogas.

Durante a ação da Polícia, o Lidy tentou fugir, mas foi capturado pelas equipes. No imóvel, uma espingarda, munição, 134 gramas de drogas e um aparelho celular foram apreendidos. O suspeito foi conduzido para unidade policial, onde o mandado de prisão foi cumprido. Luidy também foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A Polícia Civil mantém as investigações para identificar outros crimes em que Luidy esteja envolvido.



