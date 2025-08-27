Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará mantém posição em ranking, com piora na educação

Ceará mantém posição em ranking de competitividade, com piora na educação e alta em outros índices

Entre as 27 unidades federativas do país, o Estado ocupou a 14ª colocação em 2024, mantendo a mesma posição neste ano
Autor Rogeslane Nunes
Autor
Rogeslane Nunes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Estado do Ceará é um dos melhores do Brasil quando o assunto é educação, seguindo no Top 5 nacional. No entanto, o estado caiu três posições nesse pilar, mas manteve o bom rendimento e está na 5ª colocação geral. As quedas mais acentuadas foram nos eixos de Inovação, em que teve recuo de seis colocações e está no 13º lugar, além de Sustentabilidade Ambiental, que marcou também queda de seis posições, o colocando na 18ª localização.

As informações são do levantamento anual realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria. O Estado ocupou a décima quarta colocação em 2024, mantendo a mesma posição neste ano. Ainda no pilar de Educação, o Ceará é líder no indicador de Índice de Oportunidade da Educação e vice-líder em Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio.

O Ceará também apresentou evolução significativa nos pilares de Infraestrutura (+6, na 9ª), Potencial de Mercado (+5, na 21ª), Solidez Fiscal (+4, na 12ª), Capital Humano (+1, na 20ª) e Eficiência da Máquina Pública (+1, na 17ª).

Essa é a décima quarta edição do Ranking de Competitividade dos Estados. No levantamento, foram avaliadas as 27 unidades federativas a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos, considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros, segundo a CLP:

  • Infraestrutura;
  • Sustentabilidade Social;
  • Segurança Pública;
  • Educação;
  • Solidez Fiscal;
  • Eficiência da Máquina Pública;
  • Capital Humano;
  • Sustentabilidade Ambiental;
  • Potencial de Mercado;
  • e Inovação.

Nesta edição, foi incluído o indicador de feminicídio (total de vítimas de feminicídio por 100 mil mulheres).

3º estado mais bem posicionado do Nordeste

Segundo o ranking, o Ceará é o terceiro estado mais bem posicionado na região Nordeste em 2025. Nesse recorte, o Ceará, que ocupa a 14ª posição geral, está atrás de Paraíba (11º) e Sergipe (12º); e à frente de Rio Grande do Norte (16º), Pernambuco (19º), Alagoas (20º) e Piauí (21º), Bahia (22º) e Maranhão (23º).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar