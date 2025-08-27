Ceará mantém posição em ranking, com piora na educação

Ceará mantém posição em ranking de competitividade, com piora na educação e alta em outros índicesEntre as 27 unidades federativas do país, o Estado ocupou a 14ª colocação em 2024, mantendo a mesma posição neste ano
O Estado do Ceará é um dos melhores do Brasil quando o assunto é educação, seguindo no Top 5 nacional. No entanto, o estado caiu três posições nesse pilar, mas manteve o bom rendimento e está na 5ª colocação geral. As quedas mais acentuadas foram nos eixos de Inovação, em que teve recuo de seis colocações e está no 13º lugar, além de Sustentabilidade Ambiental, que marcou também queda de seis posições, o colocando na 18ª localização.
As informações são do levantamento anual realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria. O Estado ocupou a décima quarta colocação em 2024, mantendo a mesma posição neste ano. Ainda no pilar de Educação, o Ceará é líder no indicador de Índice de Oportunidade da Educação e vice-líder em Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio.
O Ceará também apresentou evolução significativa nos pilares de Infraestrutura (+6, na 9ª), Potencial de Mercado (+5, na 21ª), Solidez Fiscal (+4, na 12ª), Capital Humano (+1, na 20ª) e Eficiência da Máquina Pública (+1, na 17ª).
Essa é a décima quarta edição do Ranking de Competitividade dos Estados. No levantamento, foram avaliadas as 27 unidades federativas a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos, considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros, segundo a CLP:
- Infraestrutura;
- Sustentabilidade Social;
- Segurança Pública;
- Educação;
- Solidez Fiscal;
- Eficiência da Máquina Pública;
- Capital Humano;
- Sustentabilidade Ambiental;
- Potencial de Mercado;
- e Inovação.
Nesta edição, foi incluído o indicador de feminicídio (total de vítimas de feminicídio por 100 mil mulheres).
3º estado mais bem posicionado do Nordeste
Segundo o ranking, o Ceará é o terceiro estado mais bem posicionado na região Nordeste em 2025. Nesse recorte, o Ceará, que ocupa a 14ª posição geral, está atrás de Paraíba (11º) e Sergipe (12º); e à frente de Rio Grande do Norte (16º), Pernambuco (19º), Alagoas (20º) e Piauí (21º), Bahia (22º) e Maranhão (23º).