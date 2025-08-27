Ceará mantém posição em ranking, com piora na educação

Imagem de Fortaleza feita por drone / Crédito: DIVULGAÇÃO/Márcio Galvão

O Estado do Ceará é um dos melhores do Brasil quando o assunto é educação, seguindo no Top 5 nacional. No entanto, o estado caiu três posições nesse pilar, mas manteve o bom rendimento e está na 5ª colocação geral. As quedas mais acentuadas foram nos eixos de Inovação, em que teve recuo de seis colocações e está no 13º lugar, além de Sustentabilidade Ambiental, que marcou também queda de seis posições, o colocando na 18ª localização. As informações são do levantamento anual realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria. O Estado ocupou a décima quarta colocação em 2024, mantendo a mesma posição neste ano. Ainda no pilar de Educação, o Ceará é líder no indicador de Índice de Oportunidade da Educação e vice-líder em Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio.

