Ceará registra chuva em mais de 95 municípios nas últimas 24 horas

As precipitações concentram-se principalmente nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.

Ceará teve 95 municípios com registro de chuvas das 7 horas de sábado, 28, às 7 horas deste domingo, 29. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As temperaturas máximas devem atingir cerca de 32ºC na macrorregião Jaguaribana, enquanto as mínimas podem chegar a 18ºC em áreas como Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central, Inhamuns e Cariri.

Neste domingo à tarde, a previsão é de continuidade das chuvas , principalmente na porção centro-norte do estado, com possibilidade de precipitações moderadas a fortes em pontos isolados.

Segunda-feira (30/06)

A expectativa é de chuva moderada na faixa litorânea entre a madrugada e a manhã, com precipitações fracas e passageiras à tarde. No Sertão Central e Inhamuns, deve chover durante a madrugada.

Nas demais regiões, o céu permanece parcialmente nublado ao longo do dia. Os ventos continuam com velocidade média de 40 km/h em todo o estado, podendo ter rajadas de até 60 km/h próximas à faixa litorânea.

Terça-feira (01/06)

A previsão indica chuva isolada e de curta duração na faixa litorânea entre a madrugada e a manhã. Nas regiões da Jaguaribana e no norte do Cariri, há possibilidade de chuvas passageiras pela noite. As temperaturas devem seguir a tendência dos dias anteriores, com mínimas em torno de 18ºC nas regiões serranas e interioranas.