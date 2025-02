Dupla vira ré por matar motorista por aplicativo a facadas em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Mikael de Oliveira, de 23 anos, e Iago Santos Costa, de 19 anos, foram presos no sábado acusados de matar o também técnico de enfermagem Pablo Mendes Freire, de 32 anos

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou os dois homens presos suspeitos de matarem o motorista por aplicativo e técnico de enfermagem Pablo Mendes Freire, de 32 anos, crime ocorrido na sexta-feira, 21, no bairro Parque Iracema , em Fortaleza .

Após o crime, Mikael e Iago fugiram correndo, levando o celular da vítima. “Mesmo ferido, Pablo ainda tentou pedir socorro acionando a buzina, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local”, escreveu o promotor Ricardo Luís Sant'Anna de Andrade na denúncia.



No sábado, 22, policiais da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram Mikael e Iago em uma residência do bairro Bom Jardim.