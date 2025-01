Homem morre após colidir carro contra caminhão em Quixadá

Acidente aconteceu em meio as fortes chuvas que atingiram a cidade; vítima chegou a ficar com o corpo preso nas ferragens

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira, 29, após colidir o carro contra um caminhão na BR-122, em Quixadá, distante 169,61 km de Fortaleza. Acidente aconteceu em meio as fortes chuvas que atingiram a cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Ocorrência foi atendida pelo 1º Batalhão de Combate a Incêndios Florestais (1º BCIF) da cidade. Primeiras informações apontam que a vítima perdeu o controle da direção e bateu o carro contra o veículo maior.