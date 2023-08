Égua cega e com sinais de maus-tratos é resgatada de cacimba em Quixadá

O animal foi retirado do local por equipes da 1ª Companhia de Combate Incêndio Florestal do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou, em Quixadá, o resgate de uma égua prenha que havia caído em uma cacimba. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 22, e está sendo investigado pela Delegacia Regional do município. O proprietário do bicho foi notificado.

O animal estava cego e tinha sinais de maus-tratos — as patas dianteiras estavam amarradas. A cacimba na qual a égua caiu tinha cerda de dois metros de profundidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Responsáveis pelo resgate, equipes da 1ª Companhia de Combate Incêndio Florestal do CBMCE realizaram técnicas com cordas e sistema de vantagem mecânica.