Homem é preso com arma falsa e produtos roubados em farmácia de Quixadá

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante em Quixadá, no Sertão Central do Ceará, suspeito de realizar um roubo a uma farmácia na tarde desse domingo, 19. Com José Anderson Pereira Lima, 37, que já responde por dano, receptação e falsa identidade, foram encontrados uma arma de fogo falsa, R$ 728 em dinheiro e uma sacola com vários produtos do estabelecimento. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Quixadá, onde foi autuado por roubo e por portar ilegalmente simulacro (imitação) ou réplica de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, por volta do meio-dia, os agentes foram acionados para um assalto a uma farmácia na rua Epitácio Pessoa, no Centro de Quixadá. Ao colher informações no local, os militares souberam que um homem armado e com uma mochila abordou a balconista, uma mulher de 23 anos, e roubou R$ 789 em dinheiro do caixa, a carteira com documentos da funcionária e produtos do estabelecimento.

Com as informações e as características do suspeito, os militares iniciaram as buscas. Mais adiante, na mesma rua, a equipe encontrou o suspeito. Com ele, foram apreendidos o simulacro de pistola; uma bolsa com vários produtos, como carregador de celular, fraldas descartáveis, desodorantes, aparelhos de barbear, pares de chinelo; o dinheiro do caixa da farmácia e os documentos e cartões da balconista.

Após a identificação dele ser confirmada, foi verificado um mandado de prisão em aberto contra o mesmo por roubo, datado de fevereiro de 2019. A vítima reconheceu José Anderson no roubo à farmácia.



