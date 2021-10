Quiterianópolis está entre 25 novos municípios brasileiros em situação de emergência

O município de Quiterianópolis, no Ceará, teve situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, devido à seca. Outras 24 cidades das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País também foram atingidas por desastres naturais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 6.

A região Nordeste sofre com a falta de chuvas. Dez municípios estão em estiagem, sendo nove deles na Bahia e um no Rio Grande do Norte. Além de Quiterianópolis, outros dois municípios são atingidos pela seca, ausência de chuvas por um período mais longo que a estiagem: Chorrochó, na Bahia, e Luís Gomes, no Rio Grande do Norte.

Sobre o assunto Cascavel, Independência e Santa Quitéria estão em situação de emergência devido à ausência de chuvas

Quixeramobim e Potiretama estão em situação de emergência devido à estiagem

Na Região Centro-Oeste, nove municípios registraram incêndios florestais, sendo um deles em Mato Grosso, e oito em Goiás. Na Região Sul, três municípios também foram atingidos pela estiagem. No Rio Grande do Sul, a cidade de Estrela registrou inundações e São Pedro do Sul passou por fortes vendavais.

A partir do reconhecimento federal, o município afetado por desastres naturais pode solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para ações de resposta, que são aquelas voltadas a socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, além de reconstrução de infraestrutura danificada.

Com base nas informações enviadas, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Veja lista de municípios em estado de emergência

Bahia: Andaraí, Andorinha, Aracatu, Campo Alegre de Lourdes,Chorrochó, Cordeiros, Igaporã, Jaguari e Riacho de Santana

Andaraí, Andorinha, Aracatu, Campo Alegre de Lourdes,Chorrochó, Cordeiros, Igaporã, Jaguari e Riacho de Santana Ceará: Quiterianópolis

Quiterianópolis Goiás: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Guarani de Goiás, Goiânia, Mineiros, Pirenópolis, São Domingos e Teresina de Goiás

Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Guarani de Goiás, Goiânia, Mineiros, Pirenópolis, São Domingos e Teresina de Goiás Mato Grosso: Jaciara

Jaciara Paraná: Alvorada do Sul

Alvorada do Sul Rio Grande do Norte: Luís Gomes e Parazinho

Luís Gomes e Parazinho Rio Grande do Sul: Estrela e São Pedro do Sul

Estrela e São Pedro do Sul Santa Catarina: Dionísio Cerqueira



