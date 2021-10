Quixeramobim e Potiretama estão em situação de emergência devido à estiagem

A Defesa Civil Nacional declarou situação de emergência dos municípios de Quixeramobim e Potiretama , localizados na região do Sertão Central e do Jaguaribe, respectivamente, devido à estiagem. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira, 1º, em publicação no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), ao todo, 10 cidades brasileiras, nas regiões de Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país, passam por complicações decorrentes de desastres naturais. O reconhecimento permite que os municípios solicitem recursos ao órgão para amparar a população e reconstruir possíveis infraestruturas danificadas em desastres.

No Nordeste, a estiagem também afeta quatro cidades na Bahia, além de uma em Sergipe. A mesma situação climática afeta uma cidade no Paraná. No Rio Grande do Norte um município é prejudicado pela seca, quando a ausência de chuvas ocorre por um período ainda mais prolongado do que a estiagem. Já no Mato Grosso, uma cidade apresenta status de emergência devido aos incêndios florestais, comuns nesta época do ano.

Confira as cidades reconhecidas em situação crítica pelo Governo Federal:

Quixeramobim (CE)

Potiretama (CE)

Pintadas (BA)

Santa Maria da Vitória(BA)

Barrocas(BA)

Nordestina(BA)

Frei Paulo (SE)

Araruna (PR)

Lucrécia (RN)

Cáceres (MT)



