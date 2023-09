Irmãos que tentaram matar mesma pessoa duas vezes são presos em Potengi

O motivo do crime seria uma discussão provocada pelo alto volume de um som

Dois irmãos, de 32 e 27 anos, foram presos pela Policia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Potengi, a 496,1 km de Fortaleza, suspeitos de tentar matar a mesma vítima duas vezes em um período de seis meses.

Investigações policias apontam que a motivação para o crime seria uma desavença pessoal entre um dos irmãos e a vítima, que eram vizinhos — o desentendimento foi observado causa do volume de um som. Após trocarem socos, um dos suspeitos teve o seu maxilar quebrado e precisou ser internando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao sair da unidade hospitalar, um dos detidos chegou a disparar contra a vítima, que precisou se refugiar na casa de uma moradora. Seis meses depois, ele e o seu irmão emboscaram a vítima após uma festa — um disparo a atingiu.