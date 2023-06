Mais de 65 animais, incluindo espécies em risco de extinção, foram soltos no interior do CE

Na zona rural do município de Potengi, no interior do Ceará, 65 aves e três cobras foram devolvidas à natureza, na quarta-feira, 7, pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) após serem privados do contato com o seu habitat original.

A corporação chegou até os animais após a realização de resgates e capturas — todos os bichos passaram por uma triagem, onde foram preparados para retornarem à natureza.

Faziam parte do catálogo de animais soltos cinco jacus, ameaçado de extinção em território brasileiro, e cinco caboclinhos, que correm risco de desaparecem no Ceará.

Auxiliaram no processo de soltura dos animais os diretores da ONG BiodiverSe, na fazenda A Casa dos Pássaros do Sertão. O espaço em que os bichos foram liberados fazia parte das áreas de soltura legalizadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).