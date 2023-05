Polícia Militar apreende armas de fogo e resgata cinco animais silvestres em Poranga

Dez armas de fogo foram confiscadas e cinco aves rústicas foram resgatadas por uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará em Poranga, a 359,6 km de Fortaleza. A operação, ocorrida nesse domingo, 21, resultou também na apreensão de munições, gaiolas, uma armadilha e um pedaço de carne de mocó - mamífero roedor característico da caatinga.

Ao obter informações sobre uma residência na zona rural do município era ponto de encontro de caçadores, os agentes foram até o local para averiguar a situação. Na casa em questão, duas espingardas foram confiscadas.

Em meio às investigações, os PMs encontraram um segundo local, onde periquitos, azulões, papagaios e galo campina foram resgatados, além de mais armas apreendidas. Em um terceiro local, outras três armas foram apreendidas.

Ainda na operação, foram apreendidas uma armadilha para tatu, seis gaiolas, munições e um pedaço de carne ressecada de um mocó. As coisas que foram confiscadas foram encaminhadas à Delegacia Municipal de Nova Russas, unidade da Polícia Civil do Ceará, onde as medidas cabíveis foram protocoladas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Nova Russas :(88) 3672-6102