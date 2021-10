Agricultor é preso suspeito de filmar enteada enquanto ela tomava banho

Um agricultor de 26 anos foi preso em flagrante e um celular foi apreendido pela Polícia Militar, em uma ação ocorrida na noite de segunda-feira, 25, na cidade de Porteiras, na Região do Cariri. Ele é suspeito de filmar a enteada, uma adolescente de 12 anos, enquanto ela tomava banho. O suspeito e o celular foram encaminhados à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi aberto um inquérito policial pelo crime de registro não autorizado da intimidade sexual.

Segundo a Polícia, a composição foi acionada após denúncias sobre a conduta do homem, que teria colocado um celular no telhado do banheiro para fazer a gravação. A vítima percebeu o aparelho e denunciou aos familiares, que pegaram o equipamento. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou o homem no entorno da residência da família, com duas bolsas com roupas e documentos pessoais.

O crime tem punição de até um ano de reclusão, podendo ter a penalidade aumentada em razão do parentesco com a vítima.



