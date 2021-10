Empresário de Fortaleza é suspeito de vazamento de fotos íntimas de mulher

A investigação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na última terça-feira, 5, em um imóvel no Bairro de Fátima.

Um empresário de 40 anos está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por suspeito de divulgar fotos íntimas de uma mulher de 22 anos em um aplicativo de mensagens. A investigação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na última terça-feira, 5, em um imóvel no Bairro de Fátima.

De acordo com as investigações dos agentes, conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, o suspeito conversava com a vítima por um aplicativo de mensagens. O relacionamento afetivo entre os dois teria se encerrado no dia 17 de agosto de 2021. Dois dias antes, a vítima foi informada por terceiros que o empresário havia divulgado as fotos íntimas, enviadas pela vítima.



Em decorrência do acontecimentos, a unidade policial apresentou um mandado de busca e apreensão no imóvel em que o homem mora. No local, os policiais civis apreenderam um celular, que será periciado. O aparelho foi entregue pelo investigado, sem objeções ao cumprimento da determinação judicial.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da vítima e dano emocional à mulher. A Polícia Civil mantém as investigações, no sentido de elucidar o caso.

