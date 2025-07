Pindoretama recupera para Ceará posto de maior rapadura do mundo, que havia sido perdido para PE

O prêmio, conquistado nesta quinta-feira, 24, foi anunciado e comemorado durante o 16º Festival Internacional da Cana-de-Açúcar, conhecido popularmente como “Pindorecana”. O doce gigante foi produzido artesanalmente no Engenho Almeida e conta com 18.660 quilos e 6,8 metros de comprimento.

No último dia 27, dia de finalização do festival, o doce foi quebrado e distribuído aos presentes na festa.

Situada no Litoral Leste do Ceará , a 46,7 quilômetros de Fortaleza, Pindoretama recebeu do Congresso Nacional o título de Capital Nacional da Cana-de-Açúcar e da Rapadura. Em comemoração à nomeação, o município produziu a rapadura gigante como símbolo do reconhecimento.

Em seguida, o Ceará voltou a figurar na liderança com uma produção em Cascavel, mas perdeu novamente para os pernambucanos em dezembro de 2023.

O título foi conquistado inicialmente por Pindoretama, em 2023, mas passou a Santa Cruz da Baixa Verde, em Pernambuco, ainda no mesmo ano.

Nos últimos anos, Ceará e Pernambuco se revezaram no posto de maior produtor da rapadura mais pesada do Brasil, reconhecida pelo RankBrasil.

Durante a Feira da Rapadura, em 23 de outubro de 2022, a cidade pernambucana produziu uma rapadura de 8.173 quilos. O recorde foi homologado pelo RankBrasil como a Maior Rapadura do Brasil até então.

A disputa pelo título de maior rapadura do mundo tem se intensificado entre os estados do Ceará e de Pernambuco. Confira os principais marcos:

Agora, em julho de 2025, Pindoretama apresenta uma rapadura de 18.660 quilos e retoma o título, recolocando o Ceará no topo do ranking.

Julho de 2023 – Pindoretama (CE)



Em 14 de julho de 2023, no Engenho Almeida, em Pindoretama, foi produzida uma rapadura de 9.820 quilos, superando o recorde anterior e garantindo o título de Maior Rapadura do Mundo, segundo o RankBrasil.

Setembro de 2023 – Cascavel (CE)

No Complexo Tradição, em Cascavel, foi estabelecido um novo recorde com uma rapadura de cerca de 10.010 quilos.

Apesar de maior que a de Pindoretama, o título mundial permaneceu com o município vizinho, possivelmente por diferenças nos critérios de certificação.

Dezembro de 2023 – Santa Cruz da Baixa Verde (PE)



No dia 10 de dezembro, Santa Cruz da Baixa Verde voltou ao páreo com uma rapadura de 13.160 quilos, reconhecida como a maior do Brasil.

Ainda não há confirmação oficial de que o peso tenha sido validado como recorde mundial.