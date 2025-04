Mulher conhecida como "rainha do tráfico" ou "dama do crime" é presa em Pindoretama

Captura aconteceu nesta quinta-feira, 3, em ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Uma mulher de 21 anos foi presa nesta quinta-feira, 3, no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A suspeita, conhecida como “rainha do tráfico” ou “dama do crime”, é apontada como uma das principais lideranças de uma organização criminosa no Estado.

