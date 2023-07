Homem é morto a tiros enquanto caminhava em via pública, no Interior do Ceará

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros em uma via pública de Pentecoste, a 95,8 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu na tarde desse sábado, 22, no bairro Vila Nova.

A vítima, identificada como Renato dos Barreiros, estava caminhando nas proximidades de uma padaria quando foi surpreendida com disparos à queima roupa. A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Pentecoste, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Polícia Militar esteve no local do crime e ouviu testemunhas para chegar ao suspeito do crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até a tarde deste domingo, 23, ninguém havia sido preso.

O corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense, que também analisa vestígios colhidos no local para colaborar com a investigação da Polícia Civil.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com a apuração deste caso enviando informações por meio dos canais oficiais da pasta. As denúncias podem ser feitas por ligação telefônica ou aplicativo de mensagem.

Delegacia Municipal de Pentecoste: (85) 3352 2621

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181

Disque-Denúncia: 181