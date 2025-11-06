Previsão do tempo aponta novembro quente e seco; veja detalhes

Nordeste terá clima quente e seco em novembro (imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A transição de estações em novembro trará mudanças no tempo meteorológico do Nordeste do Brasil, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Dentre as principais características estão “temperaturas acima da média em todos os estados”, além de escassez de chuvas, aponta o órgão federal.