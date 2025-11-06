Previsão do tempo aponta novembro quente e seco; veja detalhes

Previsão do tempo aponta novembro de 2025 quente e seco no NordestePeríodo é considerado uma transição para a temporada chuvosa e as mudanças no clima atingem a região de forma distinta; confira previsão para novembro
A transição de estações em novembro trará mudanças no tempo meteorológico do Nordeste do Brasil, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Dentre as principais características estão “temperaturas acima da média em todos os estados”, além de escassez de chuvas, aponta o órgão federal.
Confira o que impactou o clima no Nordeste em novembro de 2025 e como será.
Previsão do tempo no Nordeste em novembro; veja detalhes
Com as temperaturas aumentando com a proximidade do verão no Hemisfério Sul, a região Nordeste tem uma previsão de chuva próxima à média histórica em quase todos estados.
As exceções são o centro-leste da Bahia e sul dos estados do Maranhão e Piauí, onde são previstos volumes abaixo da média.
Ainda assim, o mês de novembro é considerado uma transição entre o final do período seco e o início do período chuvoso na área conhecida como Matopiba (que abrange áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), explica Josefa Morgana Viturino, doutora em meteorologia.
Já na faixa centro-norte - área do estado do Maranhão, além do oeste e sul do Piauí - o mês é climatologicamente seco e quente.
Por que o Nordeste terá clima quente em novembro?
A meteorologista esclarece que a região passa a receber mais radiação com a proximidade do início do verão, o que contribui para o aumento da temperatura.
“A previsão indica que teremos irregularidades nas chuvas, mas com ocorrência de pancadas, especialmente no oeste da Bahia e sudoeste do PI e Maranhão”, completa Josefa.