Duas pessoas são presas por transportar maconha em Penaforte

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de duas pessoas que transportavam 102 quilos de drogas em um carro roubado. A abordagem aconteceu na tarde desta segunda-feira, 5, no quilômetro 548 da BR 116, em Penaforte, a 546,3 km de Fortaleza.

Os agentes estavam em fiscalização com foco no combate à criminalidade quando um carro Toyota/ Etios SD branco foi abordado. No veículo estavam o condutor, um homem de 28 anos e uma passageira de 19 anos.

Na abordagem, o homem se contradisse ao informar que estavam a caminho de Cabrobó, em Pernambuco, quando na verdade já haviam passado por lá, levando os policiais a realizarem inspeção mais detalhada.

Com eles, foram encontrados 12 quilos de maconha organizados em sacos e alguns tabletes no banco de trás e no porta-malas do carro. Com a descoberta dos entorpecentes, o homem, com antecedentes criminais por roubo, confessou a maconha que que eles traziam vinha do estado do Maranhão com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri.

Na abordagem, os policiais perceberam que o veículo estava com a placa adulterada e, por meio de técnicas de identificação, foi constatado que o veículo original foi roubado em junho deste ano em Salvador, no estado da Bahia.

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. Dupla responderá por tráfico de drogas, associação criminosa e receptação de veículo automotor.





