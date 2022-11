PF faz apreensão de drogas dentro de encomendas para cearenses nos Correios

As encomendas eram oriundas dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro

Sete encomendas postais contendo entorpecentes foram apreendidas pela Polícia Federal na tarde dessa quinta-feira, 24. Os pacotes, que foram localizados durante fiscalização de rotina nos Correios, estavam endereçados a destinatários no Ceará. Até o momento, não houve prisão ligada aos entorpecentes encontrados.

Dentro das encomendas havia cocaína, maconha, frascos de lança-perfume e comprimidos de ecstasy. A ação teve a participação de um cão detector de drogas, que apontou a existência de produtos suspeitos nas encomendas despachadas dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

A presença dos entorpecentes foi confirmada a partir de exames preliminares realizados pelos policiais federais. A atuação se desenvolveu em parceria com a SEFAZ e Correios. A carga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a PF, ao serem localizados e condenados, os envolvidos no caso podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão.

Sobre o assunto PF apreende material para investigar furto de 12 contêineres do Porto do Mucuripe

Filho de Sérgio Cabral se apresenta e é preso preventivamente pela PF

PF prende seis por rojões, tiros e pedras contra comboio da PRF em rodovia no PA

Tags