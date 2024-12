Motorista do caminhão envolvido no acidente com 41 mortos em MG se entrega à polícia

Acidente em MG: motorista de caminhão se entrega à polícia / Crédito: Corpo de Bombeiros MG/Divulgação

O motorista do caminhão envolvido no acidente com um ônibus e um carro de passeio na BR-116 em Teófilo Otoni, Minas Gerais, compareceu à delegacia da Polícia Civil daquele município, no bairro São Diogo, nesta segunda-feira, 23. Ele era considerado foragido pelas autoridades. O homem estava acompanhado por advogados, segundo informe da Globonews, mas não teve a identidade revelada. Ele dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa há dois anos, após recusa em fazer o teste do bafômetro durante blitz da Lei Seca.

Acidente em MG: Lula diz estar à disposição "para tudo o que for necessário" | ENTENDA Motorista envolvido no acidente em MG se entrega: o que aconteceu

A pedra, que havia se soltado do caminhão, pode ter atingido o ônibus da empresa Emtram, que saía de São Paulo com destino à Bahia, ocasionando o acidente com um carro de passeio. Ao colidir com a carreta, o ônibus pegou fogo, enquanto o carro não conseguiu parar a tempo. Outra afirmação relacionada ao acidente é a de que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando um dos pneus supostamente estourou. Ele também não resistiu.