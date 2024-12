Homem é preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de criança em Parambu

Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) suspeito pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 5, na cidade de Parambu, localizada a cerca de 405 km de Fortaleza.

De acordo com a Polícia, a vítima seria uma criança de nove anos. As diligências iniciaram imediatamente após as equipes da Delegacia Municipal de Parambu receberem as denúncias.