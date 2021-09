Homem tenta matar comerciante com uma motossera por dívida de terreno

O caso aconteceu na Praia da Lagoinha, no município de Paraipaba. O suspeito da tentativa de homicídio fugiu

Um homem tentou matar um comerciante com uma motosserra em um mercadinho na Praia da Lagoinha, em Paraipaba, a 94,1 quilômetros de Fortaleza, na noite dessa terça-feira, 31. Segundo a Polícia Civil, os dois homens entraram em desavença devido a uma dívida de terreno, quando um deles tentou atingir o outro com uma motosserra. A vítima não ficou ferida, e o suspeito fugiu do local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um homem bastante nervoso, invadindo o mercado do comerciante, chutando cadeiras e com a motosserra ligada.

Uma equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar (23ºBPM) de Paraipaba foi acionada para o local e apreendeu a motosserra e uma faca. A Polícia Militar realiza buscas para encontrar o suspeito. A Delegacia Municipal de Paraipaba apura o fato.



