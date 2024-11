Homem com 51 procedimentos criminais em aberto é preso em Paracuru

Suspeito foi capturado enquanto dirigia embriagado em via pública da cidade. Capturado responde a pelo menos 15 crimes diferentes

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o homem já possui antecedentes criminais por pelo menos 15 tipos de crimes diferentes, entre eles, homicídio doloso, tráfico de drogas, associação criminosa, posse e porte de arma de fogo, receptação e corrupção de menores.

Um homem de 33 anos, que responde a mais de 51 procedimentos criminais, foi preso durante a última segunda-feira, 11, no município de Paracuru , a 90 quilômetros de Fortaleza . Na ocasião, o suspeito foi capturado enquanto dirigia embriagado em uma via pública da cidade, acompanhado por um outro rapaz, de 22 anos, que também foi preso.

A captura foi realizada após o suspeito não respeitar uma sinalização de parada emitida por policiais e quase se envolver em um acidente de trânsito. Mais à frente, a dupla foi abordada por agentes da PMCE que sentiram um forte odor de bebida alcoólica vindo do motorista.

Dentro do veículo ainda foram encontrados um revólver calibre 38 e cinco munições. Ainda conforme as forças de segurança, o passageiro também possui ficha criminal, com passagens por receptação e uso de drogas.

A dupla foi conduzida até a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e crime de trânsito. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Paracuru, que dará seguimento às investigações.