Homem que matou esposa alegando "estar possuído" é condenado a 33 anos de prisão

Caso ocorreu em 2017 e o corpo da vítima foi enterrado no quintal da casa onde morava, em Pacatuba, na Região Metropolitana do Ceará. Em depoimento, réu afirmou que "estava possuído por uma entidade"

Homem acusado de matar a esposa em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, em 2017, foi condenado a 33 anos de prisão nessa segunda-feira, 6. Lucas Matias de Lima era réu pelo homicídio e alegava que "estava possuído" quando cometeu o crime.

O caso ocorreu em agosto de 2017. A vítima, identificada como Rosiane Dantas da Silva e conhecida como Diana Pitaguary, foi assassinada a golpes na região da cabeça e o corpo foi enterrado no quintal da residência do casal. O crime teria ocorrido na frente do filho de 7 anos.