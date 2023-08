Defensoria em Movimento: projeto será realizado pela primeira vez em Pacatuba

Com a ação, o público poderá dar entrada em ações e executar o acompanhamento de processos

Além disso, soluções extrajudiciais de conflitos também fazem parte do cardápio de possibilidades apresentadas — nesse contexto, podem ser englobados casos relacionados a inventário, divórcio consensual, regulamentação de visita e guarda dos filhos.

Em uma carreta localizada na avenida Bento Ribeiro, equipes da DPCE vão realizar e organizar o atendimento com os defensores públicos — os interessados podem dar entrada em ações e executar o acompanhamento de processos. Orientações acerca dos documentos necessários para os casos apresentados também serão apontadas pelos membros da instituição.

A Defensoria Pública do Ceará (DPCE) realizará, pela primeira vez no município de Pacatuba , nos próximos dias 29, 30 e 31, o projeto Defensoria em Movimento , que busca permitir aproximar os moradores dos serviços oferecidos pela instituição.

Em comunicado, a defensora pública Natália Moura, que atua em Pacatuba, explicou a importância do projeto para os moradores do município. Ela ainda informou ser necessária a promoção da educação em direitos e a facilitação do acesso aos serviços promovidos pela DPCE.

“Com certeza é um grande ganho para a população de Pacatuba receber a ação da Defensoria em Movimento, um projeto que otimiza o acesso à justiça, permitindo que a população possa ter acesso aos serviços da instituição dentro da sua comunidade.”

Serviço

Defensoria em Movimento no município de Pacatuba

Data e horário: dias 29, 30 (de 13 às 17 horas) e 31 (de 8 às 12 horas) de agosto.

Local: Av. Beto Ribeiro, próximo ao numeral 218, esquina com a rua Gilberto Nascimento.