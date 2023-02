Kombi pega fogo e explode em Pacatuba; são 36 incêndios em veículos neste ano

O dono do veículo, ao perceber o início das chamas, o largou e se afastou da área. Professores e funcionários de uma escola nas proximidades do incidente tiveram que levar os estudantes a um loca seguro

Uma kombi contendo Gás Natural Veicular (GNV) pegou fogo e explodiu em Pacatuba, município localizado a 24 km de Fortaleza. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) utilizaram 2 mil litros de água para que o fogo fosse extinto. Apenas em janeiro, 36 incêndios em veículos foram registrados no Estado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o dono do veículo o deixou e começou a se afastar após perceber o fogo. Na rua onde a kombi foi abandonada está localizada uma escola municipal. Ao perceberem as chamas tomando conta do carro, os professores e os demais funcionários realizaram um processo de evacuação do local. Todos os estudantes foram levados a um ambiente seguro.

Em 2022, o CBMCE atendeu 419 ocorrências relacionadas a incêndios em automóveis em todo o território cearense.

