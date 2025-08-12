Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fuzil e pistola são apreendidos em Pacajus

O suspeito, que estaria em posse das armas, fugiu deixando para trás um fuzil calibre 5,56, municiado com um cartucho, e uma pistola calibre 40
Alice Barbosa
Duas armas de fogo de uso restrito foram apreendidas na tarde de segunda-feira, 11, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Por volta das 15h, um suspeito, que estaria em posse de armas e drogas, fugiu depois de ser localizado no bairro Banguê.

LEIA MAIS | Fuzileiro naval da reserva é preso por suspeita de matar idoso; Polícia analisou mais de 100 horas de gravações

O indivíduo deixou para trás um fuzil calibre 5,56, municiado com um cartucho, e uma pistola calibre 40, ao perceber a aproximação das equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A PF informou que as investigações prosseguem para identificar e capturar o suspeito. As armas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Pacajus para os procedimentos cabíveis, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal (PF).

A operação da PMCE em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) iniciou após informações repassadas a equipes da Força Tática do 25º Batalhão.

A FICCO/CE é composta pelos seguintes órgãos:

  • Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE);
  • Polícia Federal (PF);
  • Polícia Militar do Ceará (PMCE);
  • Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);
  • Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP);
  • Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e
  • Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

