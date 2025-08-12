Fuzil e pistola são apreendidos em Pacajus

A PF informou que as investigações prosseguem para identificar e capturar o suspeito, que estaria em posse das armas / Crédito: Reprodução/ PF

Duas armas de fogo de uso restrito foram apreendidas na tarde de segunda-feira, 11, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Por volta das 15h, um suspeito, que estaria em posse de armas e drogas, fugiu depois de ser localizado no bairro Banguê. LEIA MAIS | Fuzileiro naval da reserva é preso por suspeita de matar idoso; Polícia analisou mais de 100 horas de gravações



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O indivíduo deixou para trás um fuzil calibre 5,56, municiado com um cartucho, e uma pistola calibre 40, ao perceber a aproximação das equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A PF informou que as investigações prosseguem para identificar e capturar o suspeito. As armas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Pacajus para os procedimentos cabíveis, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal (PF). Leia mais Adolescente salva primo de engasgo; Lei obriga escolas a ensinar como agir Sobre o assunto Adolescente salva primo de engasgo; Lei obriga escolas a ensinar como agir A operação da PMCE em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) iniciou após informações repassadas a equipes da Força Tática do 25º Batalhão.