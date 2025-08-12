Fuzil e pistola são apreendidos em Pacajus

Fuzil e pistola são apreendidos em PacajusO suspeito, que estaria em posse das armas, fugiu deixando para trás um fuzil calibre 5,56, municiado com um cartucho, e uma pistola calibre 40
Duas armas de fogo de uso restrito foram apreendidas na tarde de segunda-feira, 11, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Por volta das 15h, um suspeito, que estaria em posse de armas e drogas, fugiu depois de ser localizado no bairro Banguê.
O indivíduo deixou para trás um fuzil calibre 5,56, municiado com um cartucho, e uma pistola calibre 40, ao perceber a aproximação das equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
A PF informou que as investigações prosseguem para identificar e capturar o suspeito. As armas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Pacajus para os procedimentos cabíveis, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal (PF).
A operação da PMCE em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) iniciou após informações repassadas a equipes da Força Tática do 25º Batalhão.
A FICCO/CE é composta pelos seguintes órgãos:
- Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE);
- Polícia Federal (PF);
- Polícia Militar do Ceará (PMCE);
- Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);
- Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP);
- Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e
- Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).