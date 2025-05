Carro colide com ônibus na BR 116, em Pacajus

/ Crédito: Reprodução Via WhatsApp O POVO

O acidente foi registrado por volta das 21h05min, aproximadamente no quilômetro (KM) 54 da BR 116, em Pacajus , na Região Metropolitana de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Carro derruba muro de casa em acidente de trânsito em Fortaleza; veja vídeo

A vítima apresentava lesões graves causadas pelo impacto, mas estava consciente no momento em que foi socorrida, conforme informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ainda não detalhou as circunstâncias do ocorrido.

As informações sobre o número de pessoas nos automóveis e o hospital para onde a vítima foi encaminhada ainda não foram divulgadas.