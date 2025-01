Caminhoneiro joga veículo contra ciclistas após discussão em Pacajus: vídeo

Grupo estava no meio de um treinamento quando foi intimidado por motorista / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Grupo de ciclistas profissionais afirma ter sido intimidado por um caminhoneiro durante a última sexta-feira, 24, na rodovia CE-253, em trecho do município de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, o motorista teria realizado uma manobra ameaçadora, irritado com as reclamações e jogado o caminhão contra a pista de rolagem, onde estavam as bikes. Conforme os relatos, o episódio ocorreu por volta das 5 horas, quando o grupo treinava ao nascer do sol para evitar o alto tráfego de veículos. Imagens capturadas por um dos ciclistas mostram o momento em que os homens discutem com o caminhoneiro e logo após precisam sair da pista para não serem atingidos pelo caminhão jogado contra eles.

De acordo com um dos ciclistas, Rafael Ataíde, 41, o motorista já teria feito uma ultrapassagem perigosa minutos antes, passando a menos de 30 centímetros do grupo, quando a distância mínima estabelecida pelo artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é 1,5 metros. “Isso é um risco que a gente corre diariamente, principalmente a gente que treina e pratica o esporte de performance, que treina diariamente, passa de duas a quatro horas por dia na estrada, sempre de manhã cedo, justamente para pegar o menor tráfego na estrada. Mas isso é nosso cotidiano. Por sorte dessa vez conseguimos registrar por vídeo para que isso sirva de exemplo e que esses motoristas aprendam que essas condutas podem ser penalizadas”, afirma Rafael. Veja vídeo:



Logo após o ocorrido, os ciclistas se dirigiram à uma delegacia de polícia próxima e registraram Boletim de Ocorrência (BO). Durante a apuração policial, o caminhão foi identificado como parte da frota de uma locadora de Recife, e estava alugado para o motorista em questão. Procurado pela polícia, o homem teria afirmado em primeiro momento que estava trabalhando em uma rota, e quando questionado sobre a acusação, desligado o telefone. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro?

De acordo com o artigo 58 do CTB, o trânsito de bicicletas deverá ocorrer preferencialmente em ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, e em caso de ausência dessas, na pista de rolagem (local onde estavam os ciclistas) das estradas urbanas ou rurais.